Zelensky diz em cúpula na Casa Branca que teve a ‘melhor’ conversa com Trump até agora
Republicano disse, também nesta segunda-feira (18), que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avaliou positivamente, nesta segunda-feira (18), a conversa com seu contraparte americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia. “Tivemos uma conversa muito boa com o presidente Trump e realmente foi a melhor ou, bem, talvez a melhor será no futuro”, disse Zelensky em uma reunião estendida com líderes europeus na Casa Branca.
Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia
Donald Trump, disse nesta segunda-feira que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz.
“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente”, afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. “Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro”, disse.
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.