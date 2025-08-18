Jovem Pan > Notícias > Mundo > Zelensky diz em cúpula na Casa Branca que teve a ‘melhor’ conversa com Trump até agora

Zelensky diz em cúpula na Casa Branca que teve a ‘melhor’ conversa com Trump até agora

Republicano disse, também nesta segunda-feira (18), que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 17h38 - Atualizado em 18/08/2025 17h39
  • BlueSky
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Zelensky e Trump 'Tivemos uma conversa muito boa'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avaliou positivamente, nesta segunda-feira (18), a conversa com seu contraparte americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia. “Tivemos uma conversa muito boa com o presidente Trump e realmente foi a melhor ou, bem, talvez a melhor será no futuro”, disse Zelensky em uma reunião estendida com líderes europeus na Casa Branca.

Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia

Donald Trump, disse nesta segunda-feira que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente”, afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. “Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro”, disse.

Leia também

Trump promete garantias de segurança à Ucrânia para acordo de cessar-fogo com Rússia
O novo mundo que Trump e Putin planejam construir

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >