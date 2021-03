Vaticano anuncia Semana Santa sem a presença de fiéis devido à Covid-19

A imagem do papa Francisco celebrando a missa de Páscoa na Praça de São Pedro vazia, que marcou o início da pandemia do coronavírus em 2020, deve se repetir esse ano

EFE/ Massimo Percossi Tradicionalmente, uma multidão de fiéis se reúne na Praça de São Pedro para acompanhar a missa guiada pelo papa, mas evento será atípico pelo segundo ano consecutivo



O Vaticano anunciou nesta quinta-feira, 25, que as celebrações da Semana Santa serão realizadas com a presença limitada do público com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus. Dessa forma, esse será o segundo ano consecutivo que a Praça de São Pedro não terá a tradicional multidão de fiéis durante a Páscoa. Em 2020, uma das imagens que marcaram o início da pandemia de Covid-19 mostravam o papa Francisco rezando uma missa quase completamente sozinho. A cena irá se repetir na semana que vem, quando as cerimônias acontecerão principalmente na Basílica de São Pedro com a participação de uma pequena congregação.