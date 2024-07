Vaticano aprova canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Jovem tinha 15 anos quando morreu devido à leucemia; ele teve segundo milagre reconhecido em maio deste ano

Ele teve dois milagres reconhecidos em maio deste ano



O Vaticano aprovou a canonização de Carlo Acutis, tornando-o o primeiro santo “millennial” da história, juntamente com outros 14 nomes, nesta segunda-feira (1°). A data da cerimônia desta segunda é intitulada Consistório Público Ordinário. Ainda sem data definida, a canonização deve ocorrer no próximo ano. Apelidado de “Influencer de Deus”, Acutis faleceu precocemente em 2006, vítima de leucemia, e foi beatificado em 2020 após o reconhecimento de dois milagres. O adolescente, nascido em Londres em 1991, mudou-se para Milão com a família e foi criado em um ambiente não religioso. No entanto, sua fé foi cultivada por uma babá polonesa. Acutis faleceu aos 15 anos, deixando um legado de devoção e fé. Seu corpo está exposto em um santuário em Assis, na Itália, ao lado de outras relíquias. O reconhecimento dos milagres atribuídos a Acutis foi autorizado pelo Papa Francisco, que destacou a importância do jovem como exemplo para as gerações mais novas. O primeiro milagre reconhecido foi a cura de uma criança brasileira, seguido por outro caso envolvendo uma menina da Costa Rica. A canonização de Acutis é vista como uma forma de estabelecer uma conexão com os jovens na era da tecnologia.

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA