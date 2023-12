Vaticano condena cardeal Angelo Becciu a cinco anos de prisão por escândalo financeiro

Ex-conselheiro do Papa, o religioso também foi inabilitado ‘para sempre’ de ocupar cargos na Santa Sé

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Julgamento investigou a compra de um edifício no centro de Londres pela Secretaria de Estado do Vaticano quando Becciu era seu adjunto



O cardeal italiano Angelo Becciu foi condenado neste sábado a cinco anos e seis meses de prisão em um caso de irregularidades financeiras. O anúncio foi feito neste sábado, 16, pelo Tribunal do Vaticano, que também condenou outros oito réus no caso, principalmente agentes e intermediários financeiros. Ex-conselheiro do Papa, Becciu, de 75 anos, o primeiro cardeal a ser julgado por um tribunal criminal do Vaticano, também foi inabilitado “para sempre” de ocupar cargos na Santa Sé e terá que pagar uma multa de 8.000 euros. O religioso defendeu sua inocência e disse que pretende recorrer porque “as provas que surgiram durante o julgamento e a origem da acusação contra o cardeal são fruto de uma comprovada maquinação contra ele”. “Respeitamos a sentença, leremos as razões, mas continuamos certos de que, mais cedo ou mais tarde, o absurdo da acusação contra o cardeal será reconhecido e, portanto, a verdade: sua eminência é inocente”, disseram os advogados Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione em comunicado.

O julgamento investigou a compra de um edifício no centro de Londres pela Secretaria de Estado do Vaticano quando Becciu era seu adjunto para Assuntos Gerais (2011-2018), uma operação especulativa que criou um buraco de pelo menos 139 milhões de euros nas contas da Santa Sé. A acusação era de que o prédio havia custado cerca de 350 milhões de euros, mas foi vendido posteriormente pelo Vaticano por 186 milhões de libras (cerca de 214 milhões de euros). Mas a aquisição também foi usada para extorquir dinheiro do Vaticano e demonstrou a falta de transparência e as irregularidades nas contas da Santa Sé.

*Com informações da EFE