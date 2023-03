Vaticano fala em ‘clara melhora’ e diz que papa Francisco deve ter alta nos próximos dias

Pontífice usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio: ‘Expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração’; há expectativas que ele comande a missa que abre a Semana Santa

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Papa Francisco



Papa Francisco registrou uma clara melhor após o tratamento com antibióticos contra uma bronquite infecciosa, e deve receber alta nos próximos dias, informou o vaticano na tarde desta quinta-feira, 30. “No quadro dos controles clínicos (…) foi detectada uma bronquite infecciosa que exigiu a administração de tratamento antibiótico à base de infusão que produziu os efeitos esperados, com uma clara melhoria do estado de saúde”, indicou o segundo relatório diário da assessoria de imprensa de Santa Sé, acrescentando que o pontífice pode receber alta “nos próximos dias”. Pela manhã, o Vaticano havia informado que o líder da Igreja Católica estava melhorando progressivamente e que tinha voltado ao trabalho. “Esta manhã, depois do café da manhã, leu alguns jornais e voltou ao trabalho”, afirmou em um comunicado o porta-voz Matteo Bruni. A atualização anima, visto que sua internação repentina provocou muitas perguntas sobre o estado de saúde do primeiro papa latino-americano da história. O pontífice usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio. “Estou comovido com as muitas mensagens recebidas nestas horas e expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração”, escreveu em sua conta no Twitter. Diante das novas informações, há expectativa de que Francisco participe da missa de abertura da Semana Santa. Fontes do hospital afirmaram que é possível que o pontífice possa comandar o evento de 2 de abril do Domingo de Ramos no Vaticano, “salvo imprevistos”. As cerimônias, no entanto, são longas e cansativas – como a Via Crúcis ao ar livre no Coliseu de Roma na Sexta-Feira Santa – para uma pessoa que passou vários dias internada.