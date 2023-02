Veja imagens da destruição causada pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria

Terremoto de magnitude 7,5 atingiu o sudeste da Turquia às 13h24 (07h24 no horário de Brasília), conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

Aaref WATAD/AFP Socorrista atende criança e homem feridos pelos terremotos na Síria



Dois fortes tremores registrados entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 6, na Turquia e na Síria deixou milhares de mortos e um rastro de destruição. Pelo menos 592 pessoas morreram e mais de 1.382 estão feridos na Síria em consequência dos tremores originados no país vizinho, segundo balanços do governo e equipes de resgate. Já na Turquia, são pelo menos 912 mortes e 5.385 feridos confirmados, de acordo com um novo balanço provisório do presidente Recep Tayyip Erdogan. Cerca de 2.818 prédios desabaram com o tremor, acrescentou o presidente, o que sugere que o número de mortos pode ser ainda maior. O segundo terremoto, de magnitude 7,5, atingiu o sudeste da Turquia às 13h24 (07h24 no horário de Brasília), conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), horas depois de outro terremoto de magnitude 7,8 ter matado quase 1.500 pessoas na região. Confira abaixo as imagens da destruição causada.

🔴 VÍDEO: Momento em que um predio desaba em Şanlıurfa, na Turquia, após forte terremoto.pic.twitter.com/pQyEux2j4V — Mundo News (@Mundo__News) February 6, 2023

Equipes de resgate resgatam uma criança dos escombros na Turquia. pic.twitter.com/N2VimD0BJK — Julio Cesar (@vergonhadepais1) February 6, 2023

Ontem 05.02.23 um terremoto de magnitude 7.4 devastou a Turquia deixando mais de 170 mortos. Hoje 06.02.23, neste momento, outro terremoto de magnitude 7.8 atinge novamente o centro da Turquia. Que o Criador os proteja 🙌 pic.twitter.com/tF1A4Cc6u5 — Fernanda MacMillan (@floresdepapel6) February 6, 2023

*Com informações e imagens da AFP e da EFE