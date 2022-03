Veja imagens da queda do Boeing 737 da China Eastern Airlines

Aeronave transportava 132 pessoas, entre passageiros e funcionários, e caiu nesta segunda-feira, provocando um incêndio

EFE/EPA/MAURITZ ANTIN Um boeing da companhia China Eastern Airlines caiu nesta segunda-feira, 21, com 132 pessoas a bordo



Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira, 21, no sudoeste da China, ao fazer o trajeto da cidade de Guangzhou para Kunming. A aeronave de menos de sete anos de operação caiu em uma zona rural e provocou um incêndio em uma montanha. Ainda não há informações confirmadas sobre mortos e sobreviventes. A Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC) informou apenas que se tratava do Boeing 737 e que ele “perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou”, na região montanhosa de Guangxi. A companhia aérea ainda não divulgou nenhum pronunciamento sobre o caso. Nas redes sociais, alguns perfis já começam a publicar imagens do acidente. Entre os internautas, há alguns que comentam sobre a possibilidade de não haver nenhum sobrevivente.

Agora de madrugada caiu um Boeing 737 da China Eastern com 133 pessoas à bordo.A informação é de que não há sobreviventes.Que Deus conforte o coração das famílias.😔 pic.twitter.com/UicAo02deU — Andreia Clemente🇧🇷🇪🇸 (@simpleand4) March 21, 2022

✈️💥 O Boeing 737 de passageiros da China caiu no sul da China. Havia 133 pessoas a bordo.#Boeing #China pic.twitter.com/cGkNz77ila — Sempre Guerra (@sempreguerra) March 21, 2022