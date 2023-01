Veja o vídeo do momento em que avião cai no Nepal; acidente deixou 68 mortos

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a aeronave em baixa altitude e, aparentemente, descontrolada sobrevoando uma área residencial

Reprodução/Redes Sociais Avião sofre acidente e cai no Nepal. número de vítimas ultrapassou as 60 pessoas



Após a notícia do avião ATR que caiu no Nepal, causando a morte de 68 pessoas, surgem vídeos nas redes sociais de moradores locais que gravaram momento do acidente. Em voo que saiu da capital Katmandu e tinha como destino a cidade turística de Pokhara, gravações mostram o descontrole da aeronave que voava baixo em uma área residencial segundos antes da queda e posterior incêndio. Sobreviventes gravemente feridos foram levados ao hospital, segundo a BBC. Em entrevista à emissora, a moradora local Deeveta Kal afirmou que o local do acidente encontrava-se cheio de testemunhas após a aeronave colidir com o chão. “Havia uma enorme fumaça saindo das chamas do avião e então os helicópteros chegaram rapidamente”, contou. Trata-se do maior acidente aéreo do Nepal no século 21 e o Exército nacional foi mobilizado para auxiliar nas buscas por vítimas e sobreviventes do acidente.

Veja o vídeo do momento do acidente: