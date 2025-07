Vencedor do Prêmio Nobel elogia o Pix em artigo

Texto foi divulgado no momento em que o presidente Donald Trump critica o método de pagamento; ele afirma que o modo eletrônico prejudica empresas norte-americanas financeiras de recebimento

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Com uma adesão de 90% da população brasileira, o Pix se consolidou como uma ferramenta essencial para o cotidiano financeiro no Brasil



O renomado economista e vencedor do prêmio Nobel 2008, Paul Krugman, expressou sua admiração pelo sistema de pagamentos brasileiro, conhecido como Pix, em um artigo recente publicado em sua plataforma no Substack. Em “O Brasil inventou o futuro do dinheiro? E será que chegará para os EUA?”, Krugman elogia a eficácia do Pix no Brasil, ao mesmo tempo em que critica a resistência encontrada nos Estados Unidos para a implementação de um sistema semelhante.

O texto foi divulgado no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica o Pix. Ele afirma que o modo eletrônico de pagamento prejudica empresas norte-americanas financeiras de recebimento.

Krugman destacou que, enquanto o Brasil desfruta dos benefícios do Pix, o Parlamento dos EUA aprovou um projeto de lei que dificulta a criação de uma moeda digital pelo Federal Reserve.

O economista ainda fez uma provocação, afirmando que o Brasil seria diferente dos Estados Unidos no que diz respeito às instituições e às questões de política econômica: “A maioria das pessoas provavelmente não considera o Brasil um líder em inovação financeira. Mas a economia política do Brasil é claramente muito diferente da nossa — por exemplo, eles realmente levam ex-presidentes que tentam anular eleições a julgamento. E os grupos de interesse cujo poder, pelo menos por enquanto, torna impossível uma moeda digital nos EUA parecem ter muito menos influência lá”.

Krugman também enfatizou as vantagens do Pix, que incluem a agilidade nas transações, que são concluídas em média em apenas três segundos. Em contraste, as transações realizadas por meio de cartões de débito e crédito podem levar dias para serem processadas. Além disso, o custo de transação do Pix é significativamente menor, fixado em 0,33%, enquanto os cartões de débito e crédito apresentam taxas de 1,13% e 2,34%, respectivamente.

Com uma adesão de 90% da população brasileira, o Pix se consolidou como uma ferramenta essencial para o cotidiano financeiro no Brasil. Krugman conclui dizendo que “outras nações podem aprender com o sucesso do Brasil no desenvolvimento de um sistema de pagamento digital. Mas os EUA provavelmente permanecerão presos a uma combinação de interesses pessoais e fantasias com criptomoedas”.

