Venezuela pede prisão de Javier Milei por apropriação de avião de carga

Acusação envolve a suposta apropriação de um avião de carga no ano de 2022

EFE/EPA/ MARTIN DIVISEK ARCHIVO Javier Mileir, presidente da Argentina



O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, fez um pedido formal para a emissão de um mandado de prisão contra o presidente argentino, Javier Milei. A acusação envolve a suposta apropriação de um avião de carga no ano de 2022. Essa solicitação levanta questões sobre a viabilidade de sua execução no cenário diplomático atual. Lier Ferreira, professor de relações internacionais, comentou sobre a situação, afirmando que o pedido de Saab carece de efetividade e não se alinha com as normas diplomáticas vigentes. Segundo ele, a possibilidade de uma prisão de Milei é extremamente improvável, considerando as relações entre os países da região. Ferreira também alertou que, caso a prisão fosse realmente realizada, isso poderia intensificar as tensões já existentes na América do Sul. O clima político na região é delicado, e ações como essa podem ter repercussões significativas nas relações entre os países sul-americanos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA