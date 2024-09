Maduro critica opositor que buscou asilo na Espanha após derrota eleitoral

Desde que chegou à Espanha, não foram divulgadas informações sobre a trajetória de González

EFE/Miguel Gutiérrez AME4032. CARACAS (VENEZUELA), 28/08/2024.- O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fala aos seus seguidores nesta quarta-feira em Caracas (Venezuela). Maduro pediu ao mundo que respeite a sua vitória nas eleições de 28 de julho, que não foi reconhecida por muitos países, uma vez que a principal coligação da oposição, a Plataforma Unitária Democrática (PUD), denunciou a fraude e reivindica vitória na disputa. EFE/Miguel Gutiérrez



O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou que Edmundo González Urrutia, candidato da oposição, “solicitou clemência” para deixar a Venezuela e se refugiar na Espanha, onde obteve asilo político. Após a derrota nas eleições de 28 de julho, González alegou que sua decisão foi tomada sob “chantagem, coação e pressão”. Maduro não poupou críticas ao opositor, chamando-o de “covarde” e “pataruco”. Desde que chegou à Espanha, não foram divulgadas informações sobre a trajetória de González. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez, apresentou um documento assinado por González, no qual ele reconhece a legitimidade das decisões judiciais, incluindo a vitória de Maduro. No entanto, González afirmou que sua assinatura foi obtida sob pressão.

A diplomacia espanhola se apressou em negar qualquer tipo de conluio com o governo de Maduro. A oposição na Venezuela continua a contestar os resultados das eleições, que proclamaram Maduro como vencedor, e exige a liberação das atas eleitorais. O Parlamento Europeu, por sua vez, reconheceu González como o presidente legítimo da Venezuela, e ele expressou sua gratidão pela atenção dada à crise no país. A situação política na Venezuela permanece tensa, com a oposição insistindo na falta de transparência nas eleições. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos, enquanto Maduro mantém sua posição de poder. A luta pelo reconhecimento e pela legitimidade continua a ser um tema central no debate político venezuelano.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA