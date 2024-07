Venezuela registra 750 detidos após protestos contra resultados das eleições presidenciais

Procurador-geral, Tarek William Saab, apresentou nesta terça-feira (30) um balanço da atuação das forças de segurança, que resultaram em 48 policiais e militares feridos, e na morte de um membro das Forças Armadas

Manuel Díaz/EFE Protestos ocorrem em várias regiões contra o suposto resultado das eleições de domingo (28), que declararam Maduro como presidente reeleito



Pelo menos 749 pessoas foram detidas na Venezuela nas últimas horas, depois dos numerosos protestos registrados em várias regiões do país contra o suposto resultado oficial das eleições de domingo (28), que ratificaram Nicolás Maduro como presidente reeleito. O procurador-geral, Tarek William Saab, apresentou nesta terça-feira (30) um balanço da atuação das forças de segurança no âmbito destas manifestações, que também resultaram em 48 policiais e militares feridos, bem como na morte de um membro das Forças Armadas “em consequência dos tiros disparados por estes manifestantes” no Estado de Aragua (norte). Saab não falou sobre os ferimentos sofridos pelos manifestantes, que foram repelidos com gás lacrimogêneo e chumbinhos utilizados pela força pública.

