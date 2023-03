Versão de pintura famosa feita por Inteligência Artificial gera polêmica na Holanda

Releitura de ‘Moça com brinco de pérola’, de Johannes Vermeer, foi exposta em museu

Simon Wohlfahrt / AFP Releitura feita por IA foi criticada por ser exposta em museu famoso da Holanda



Uma versão feita com inteligência artificial (IA) de uma das obras mais ilustres da história da pintura, “Moça com brinco de pérola”, de Johannes Vermeer, gerou polêmica nesta sexta-feira, 10, após ter sido exposta em um museu holandês. À primeira vista, chamaram atenção a luminosidade característica do quadro original e o olhar marcante da jovem, mas olhando de perto, detalhes estranhos foram se revelando. A jovem não usa apenas um brinco, mas dois, um em cada orelha, e tem sardas em um tom avermelhado pouco natural. A versão é obra de inteligência artificial (IA) e faz parte de uma exposição no museu Mauritshuis de Haia, que reúne reproduções de admiradores da “Moça com brinco de pérola”, de Vermeer (1665), atualmente emprestado ao Rijksmuseum de Amsterdã para uma retrospectiva em homenagem ao pintor holandês. A decisão de expor a versão em IA gerou polêmica na Holanda e nas redes sociais. Alguns questionam se a IA deveria ter espaço em um museu como o Mauritshuis, que expõe obras clássicas de Vermeer e Rembrandt. “É um tema controverso. Por isso, as pessoas são contra ou a favor”, afirma Boris de Munnick, assessor de imprensa do Mauritshuis. “As pessoas que selecionaram a obra sabiam que era IA. Mas gostamos da criação, por isso a escolhemos e penduramos” na parede, explica à AFP. Julian van Dieken, criador digital radicado em Berlim, fez a imagem para o concurso organizado pelo museu Mauritshuis, que convidou as pessoas a enviarem sua versão do quadro famoso. Ele usou a ferramenta de IA Midjourney, capaz de produzir imagens complexas usando milhões de imagens da internet e do Photoshop.

*Com informações da AFP