Veterano do Exército dos EUA é obrigado a se autodeportar para a Coreia do Sul após do governo Trump

Reprodução/Facebook Sae Joon Park, um veterano do Exército dos Estados Unidos



Sae Joon Park, um veterano do Exército dos Estados Unidos, decidiu retornar à Coreia do Sul após quase cinco décadas vivendo nos EUA com um green card. Sua saída foi motivada pela política de imigração implementada durante o governo Trump, que afetou diretamente sua situação. Park, que recebeu condecorações por seu serviço militar, enfrentou desafios relacionados à dependência química, resultado de um transtorno pós-traumático. Em 2009, Park foi preso por tentativa de compra de drogas, um incidente que impactou negativamente sua busca pela cidadania americana. A notificação do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) sobre sua deportação foi o ponto decisivo que o levou a tomar a difícil decisão de deixar o país. Ele se despediu de seus filhos e de sua mãe, que tem 85 anos, antes de retornar à sua terra natal.

O governo Trump justificou a deportação de Park com base em suas condenações anteriores, alegando que ele não possuía fundamentos legais para continuar residindo nos Estados Unidos. Apesar de sua gratidão por ter servido nas Forças Armadas, Park considerou a forma como foi tratado pelo ICE como injusta. Sua história destaca as complexidades enfrentadas por imigrantes e veteranos que se encontram em situações vulneráveis. A experiência de Park ilustra os desafios que muitos veteranos enfrentam, especialmente aqueles que lidam com problemas de saúde mental e dependência. A deportação de indivíduos que dedicaram suas vidas ao serviço militar levanta questões sobre a política de imigração e o tratamento de ex-militares nos Estados Unidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA