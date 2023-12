Viagens de trem a Londres são canceladas devido a inundações e afetam 30 mil passageiros às vésperas do Ano Novo

Eurostar informou que operação vai retomar no domingo, mas alertou que ‘as estações estarão realmente muito cheias devido ao incidente’

Handout / Southeastern / ESN / AFP Uma captura de quadro tirada de um vídeo de apostila postado na conta X da Southeastern Railway



Todos os trens com origem e destino a Londres foram cancelados neste sábado, 30, devido à inundação dos túneis entre St Pancras International (estação de saída e chegada do Eurostar) e Ebbsfleet – sudeste da Inglaterra -, deixando 30 mil passageiros bloqueados às vésperas do Ano Novo em Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã., informou a empresa ferroviária Eurostar. Segundo um comunicado da empresa, foram cancelados no total 41 trens. Pediu-se aos clientes que visitassem o site da companhia na internet para “averiguar a compensação a que têm direito”. As enchentes “não melhoraram e os serviços ferroviários não podem funcionar”, explicou a Eurostar. Os cancelamentos ocorrem em um dos finais de semana com maior tráfego de passageiro do ano. Ao meio-dia, em St Pancras, milhares de passageiros aguardavam, com celulares em mãos, com a esperança de poder reservar um voo, um ferry ou um hotel em Londres. Na noite deste sábado, a Eurostar informou que no domingo os trens vão circular normalmente, embora “as estações estarão realmente muito cheias devido ao incidente”. Em 21 de dezembro, no início dos feriados de final de ano, os passageiros da Eurostar também enfrentaram cancelamentos provocados por uma greve surpresa. Um total de 30 trens foram cancelados neste dia. O tráfego normalizou em 22 de dezembro após um acordo entre os sindicatos e a direção do grupo, proprietário de 55,75% da companhia ferroviária pública francesa SNCF.

