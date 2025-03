Vice-presidente para Assuntos Estratégicos do Irã renuncia

De acordo com a agência Irna, carta de renúncia de Mohamad Javad Zarif foi recebida pelo presidente Masud Pezeshkian, que ainda não respondeu; Zarif já havia renunciado ao mesmo cargo, mas dias depois voltou atrás

O vice-presidente para Assuntos Estratégicos do Irã, Mohamad Javad Zarif, ex-ministro das Relações Exteriores e arquiteto do acordo nuclear iraniano, apresentou sua renúncia que ainda não foi aceita, anunciou a agência oficial Irna. A carta de renúncia do Sr. Zarif foi recebida pelo presidente Masud Pezeshkian, que ainda não respondeu”, disse no domingo a agência, sem explicar os motivos da renúncia.

Em agosto, Zarif já havia renunciado ao mesmo cargo, mas dias depois voltou ao governo. Naquela ocasião, justificou sua decisão por causa da pressão para que seus filhos renunciassem à nacionalidade americana.

“Durante os últimos seis meses, enfrentei insultos, calúnias e ameaças horríveis contra mim e contra minha família e passei pelo período mais amargo dos meus 40 anos de serviço”, escreveu no X nesta segunda-feira. “Para evitar novas pressões sobre o governo, o chefe do Poder Judiciário me recomendou que renunciasse e (…) aceitei de imediato”, acrescentou.

