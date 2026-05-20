Vídeo: apresentador dispara tiro durante ‘treinamento’ ao vivo na TV estatal do Irã

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Durante um treinamento que estava sendo conduzido ao vivo, por um integrante da Guarda Revolucionária do Irã, um apresentador, de uma revista estatal do pais, disparou um fuzil. O acontecimento foi no ultimo sábado (16), na mesma semana em que cívis iranianos receberam aulas sobre como manusear armas nas ruas de Teerã, como preparação para uma eventual retomada do conflito com os Estados Unidos.

O apresentador Hossein Hosseini, da emissora Ofogh, segura um fuzil enquanto recebe instruções sobre como manuseá-lo e efetuar disparos. À sua frente, um integrante da Guarda Revolucionária aparece com o rosto coberto por uma máscara e um boné. Antes de atirar, Hosseini afirma que irá mirar na bandeira dos Emirados Árabes Unidos. No entanto, o disparo é feito em direção ao teto do estúdio.

No mesmo dia, a apresentadora Mobina Nasiri, da emissora Canal 3, exibiu um rifle durante seu programa e afirmou que a arma havia sido enviada por manifestantes da Praça Vanak, em Teerã.