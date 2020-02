Veja o vídeo do pouso forçado feito pelo avião da Air Canada na Espanha

Um Boeing 767-300 da companhia Air Canada fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid, nesta segunda feira (3). Durante a decolagem rumo a Toronto, um pneu estourou e peças entraram nas engrenagens. A aeronave, com 128 passageiros a bordo, sobrevoou o espaço aéreo espanhol durante cerca de cinco horas para gastar combustível antes do pouso. A aterrissagem aconteceu sem uma das rodas e com o motor esquerdo apagado, mas não houve incidentes e nenhum passageiro ficou ferido.

Confira o vídeo: