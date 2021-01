Vídeo mostra cachorro ‘abençoando’ frequentadores de templo na Índia; assista

Nas imagens, um homem sai do local e se curva ao animal, que coloca a pata na cabeça dele

Instagram/arunlimadia Cachorro 'abençoa' homem na saída de templo na Índia



Um vídeo curioso que circula na internet mostra um cachorro “abençoando” pessoas na saída do templo Siddhivinayak, no distrito de Ahmednagar, na Índia. Nas imagens, um homem sai do templo e se curva ao animal, que coloca a pata na cabeça dele. Depois, outras pessoas também dão a mão ao cachorro, que estende a pata, enquanto está parado em cima de um corrimão, como se fosse uma estátua. O vídeo foi compartilhado no Facebook e no Instagram por Arun Limadia, um frequentador do templo, e viralizou imediatamente.

Uma conta de Instagram local também compartilhou o vídeo, afirmando que o fato do cachorro estar lá todos os dias para repetir o ato possa ser “um sinal de Deus”. “Este cachorro senta-se no mesmo lugar todos os dias no templo de Siddhatek Ashtavinayak e gentilmente cumprimenta as pessoas. Isso não é realmente doce e incrível? Ou devemos dizer que é o caminho de Deus ou o sinal de Deus para nos dizer o quão humildes os animais são? E que devemos respeitar e tratar cada alma com gentileza”, escreveu.