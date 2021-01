Farmacêutica indiana fecha acordo para fornecer vacina contra Covid-19 a empresa brasileira

Imunizante Covaxin obteve autorização de agência reguladora indiana para uso emergencial no início de janeiro; quantidade de doses disponibilizadas não foi divulgada

Amit Dave/Reuters Anúncio do acordo foi feito nesta terça-feira, 12



A farmacêutica indiana Bharat Biotech anunciou, nesta terça-feira, 12, que fechou acordo para o fornecimento de sua vacina contra a Covid-19, a Covaxin, para a empresa brasileira Precisa Medicamentos. Ainda não há previsão de quantas doses serão disponibilizadas, mas a prioridade será dada ao setor público, por meio de acordo com o governo brasileiro. A Covaxin recebeu autorização para uso emergencial pela agência reguladora de medicamentos da Índia no início de janeiro. O imunizante é desenvolvido pelo Instituto Serum, o mesmo responsável pela produção da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca.

A Bharat Biotech também afirmou que o fornecimento da vacina só ocorrerá após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na última semana, uma equipe da Precisa Medicamentos visitou as instalações da farmacêutica indiana para discutir as possibilidades de exportação da Covaxin. Além disso, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) enviou uma delegação à Índia para negociar a possível compra de doses do imunizante para serem comercializadas por clínicas privadas.