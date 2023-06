Wolf Maya rebate Alexandre Frota após acusação de assédio: ‘Não precisei comê-lo’

Conforme relatado pelo ator, o ex-diretor da Globo o chamou em seu quarto e pediu para ele tirar a calça

O ex-diretor da Globo Wolf Maya se manifestou após o ator Alexandre Frota o acusar de assédio. Durante participação no podcast “Não é Nada Pessoal”, o ex-deputado federal afirmou que durante as gravações da novela “Livre para Voar”, de 1985, o diretor se insinuou para ele. “Wolf me chamou no quarto [dele], veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. Eu meio que corri por dentro do quarto. Falei: ‘Porr*, Wolf, está louco?’. E consegui sair do quarto”, disse Frota. A trama da Globo foi gravada em Poços de Caldas, Minas Gerais, e, por isso, o elenco e a equipe da novela estavam alojados no mesmo local. De acordo com o ator, Wolf estava de roupão na ocasião, mas não chegou a tirá-lo. Depois de “Livre para Voar”, Frota fez outros trabalhos com o diretor e comentou que acha engraçado o fato do ex-global nunca ter falado com ele sobre o assunto. As declarações do ex-deputado repercutiram nas redes sociais e Wolf comentou sobre o assunto em um post da página Hugo Gloss no Instagram. “Estou longe do Brasil, mas li essa publicação. No passado, o Alexandre fez comigo os seus melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo pra isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília”, escreveu.