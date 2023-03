Vídeo mostra momento em que homem dispara contra centro de Testemunhas de Jeová na Alemanha; veja

Phillip F., de 35 anos, era ex-membro da comunidade e tinha abandonado há 18 meses; ele matou sete pessoas e depois se suicidou

Tobias SCHWARZ / AFP Polícia está atrás de um cordão de isolamento enquanto o corpo de uma das vítimas é levado no local onde várias pessoas foram mortas em uma igreja em um tiroteio na noite anterior em Hamburgo, norte da Alemanha, em 10 de março de 2023



Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um homem mata sete pessoas a tiros em um centro das Testemunhas de Jeová, e depois cometeu suicídio após a polícia entrar no local. Segundo a o canal de notícias por assinatura americano ‘CNBC’, o registro é de um jovem que mora nos arredores do prédio atingido. “Ouvi muitos tiros, então fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Eu vi um homem disparando uma arma de fogo”, contou Gregor Miesbach ao jornal espanhol ‘El País’. “Ao aumentar o zoom com meu celular, percebi que alguém estava atirando nas Testemunhas de Jeová. Eu estava prestes a chamar a polícia, quando centenas de carros apareceram, isolaram a área e entraram no prédio”, relatou. O atentado aconteceu na noite de quinta-feira, 9, em Hamburgo, na Alemanha. Identificado como Phillip F., de 35 anos, era um ex-membro das Testemunhas de Jeová, segundo um comandante da polícia em entrevista à imprensa local.

De acordo com a fonte, o atirador havia abandonado a comunidade há 18 meses, “aparentemente não em bons términos”. As vítimas fatais foram quatro homens e duas mulheres, de 33 e 60 anos, e um bebê. Oito pessoas também ficaram feridas, incluindo uma grávida de sete meses que perdeu a criança. “O autor fugiu para o primeiro andar do edifício, onde os membros da comunidade estavam reunidos para orações, e se matou”, declarou à imprensa o ministro do Interior da cidade-estado de Hamburgo, Andy Grote. A chegada rápida das forças de segurança, que interromperam o massacre, evitou um número de vítimas ainda maior, segundo o governo local. A motivação do atirador é desconhecida, mas no momento o Ministério Público de Hamburgo “não vê indícios de contexto terrorista por trás do massacre”.

To avoid other tragedies like #ShinzoAbe and now #Hamburg massacre, it is urgent to consider the trauma and help the outgoing Cults and victims URGENT Investigation GROUP at @AssembleeNat should be reactivated since it was shut 2012 @carlosbardavioa pic.twitter.com/JsPpErGnMp — Parental net Europe (@EuroParental) March 10, 2023

As autoridades não descartam a possibilidade de que o agressor poderia sofrer de distúrbios psiquiátricos. O homem, que não tinha antecedentes criminais, “alimentava uma raiva contra os membros de congregações religiosas, em particular contra as Testemunhas de Jeová”, explicou a polícia. Segundo o site desta organização na Alemanha, existem 175.000 testemunhas de Jeová no país, 3.800 delas em Hamburgo. A instituição foi fundada no século XIX nos Estados Unidos. Seus membros se consideram herdeiros do cristianismo primitivo. O status da organização varia de país para país: consta entre as “grandes” religiões na Áustria e na Alemanha, é listada como um “culto reconhecido” na Dinamarca e como uma “denominação religiosa” na Itália. Na França, muitos ramos locais têm o status de “associação de culto”, mas o movimento é regularmente acusado de tendência sectária. O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, denunciou um “ato brutal de violência”. A comunidade das Testemunhas de Jeová disse estar “profundamente triste com o terrível massacre”.