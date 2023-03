Ataque a tiros deixa ao menos seis mortos em igreja na Alemanha

Centro religioso seria frequentado por testemunhas de jeová

JONAS WALZBERG / DPA / AFP Ataque a tiros deixa ao menos seis mortos em Hamburgo, na Alemanha



Um ataque a tiros, nesta quinta-feira, 9, deixou ao menos seis mortos e outras pessoas gravemente feridas em uma igreja na cidade portuária de Hamburgo, no norte da Alemanha. A informação é da polícia local. “Uma importante intervenção policial está em execução neste momento em Alsterdorf”, informou a polícia no Twitter. O centro religioso seria frequentado por testemunhas de jeová. Moradores do bairro de Borstel, no distrito de Alsterdorf, foram orientados a ficarem em casa. De acordo com a polícia, os disparos foram feitos às 21 horas (18 horas de Brasília) e que teriam “um ou mais” agressores. Até o momento, não se sabe a motivação do crime.