VÍDEOS: veja imagens do ataque da Ucrânia a um depósito de petróleo na Rússia

Registros foram feitos supostamente na região de Belgorod, onde ocorre um incêndio, e compartilhado nas redes sociais

Reprodução/Twitter/@hoje_no Imagem do bombardeio ucraniano em território russo, contra um depósito de combustíveis



Nesta sexta-feira, 1º de abril, a Ucrânia realizou um ataque militar contra um depósito de petróleo de Belgorod, na Rússia. Vídeos supostamente gravados na região e divulgados nas redes sociais mostram um helicóptero lançando mísseis, a explosão e o incêndio. O grupo Rosneft, proprietário do depósito, anunciou que retirou todos os trabalhadores do local, mas de acordo com o governador da região, dois funcionários deles ficaram feridos. As autoridades informaram ainda que 170 agentes ligados ao ministério russo de Situações de Emergência atuam no local para controlar as chamas. Confira os registros encontrados nas redes:

️⭕️🇷🇺#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 – Russian emergency services

👉The attack was executed-by 2 helicopters of 🇺🇦#Ukraine’s forces pic.twitter.com/PFQKxRwVqr — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) April 1, 2022

Oil depot caught fire in Belgorod, Russia pic.twitter.com/R9S6SYJ2pN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 1, 2022