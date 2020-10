Vindo do Brasil, barco com 220kg de cocaína é apreendido na Turquia

Durante a operação, dois supostos traficantes de nacionalidade desconhecida foram presos; drogas poderiam ter seguido viagem até países árabes vizinhos

Yesim Dikmen/(c) 2020 Thomson Reuters A cocaína em pó estava escondida em pacotes de folha de papel do tipo A4



Nesta quarta-feira (21), a agência de notícias turca Anadolu informou que 220 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Mersin, no sul do país. O carregamento de drogas, que estava escondido em pacotes de papel A4, chegou no país a bordo de um barco proveniente do Brasil. Durante a operação, dois supostos traficantes foram presos, mas a nacionalidade dos indivíduos ainda não foi divulgada. Segundo o gabinete do governo da província de Mersin, o narcotráfico tem aumentado na região nos últimos anos. Os entorpecentes chegam ali para então serem encaminhados para países árabes próximos. A maior apreensão de cocaína ocorrida até hoje na Turquia aconteceu em setembro de 2018, quando 800 quilos da droga foram interceptados em Kocaeli, próximo a Istambul, também em um navio vindo da América do Sul.

*Com informações da EFE