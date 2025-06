Vinte corpos são encontrados em rodovia de Sinaloa, no México

Autoridades encontraram cinco cabeças humanas dentro de um saco plástico no mesmo local; região tem sido abalada por uma onda de violência ligada a disputas internas dentro do cartel do Estado

Reprodução/X/@_Brozito Desde as primeiras horas da manhã, imagens de corpos pendurados têm circulado nas redes sociais, embora as autoridades não tenham confirmado sua autenticidade



Os corpos de 20 homens, cinco deles decapitados, foram encontrados em uma ponte rodoviária no estado de Sinaloa, no noroeste do México, informou a Promotoria local nesta segunda-feira (30). Quatro corpos “decapitados” estavam à vista de todos na ponte, enquanto os 16 restantes, um deles também sem cabeça, foram encontrados dentro de uma caminhonete, disseram os promotores do estado, que tem sido abalado por uma onda de violência ligada a disputas internas dentro do cartel de Sinaloa. As autoridades encontraram cinco cabeças humanas dentro de um saco plástico no mesmo local. Todos os corpos também apresentavam “sinais de ferimentos de bala”, de acordo com o relatório do promotor. Alguns meios de comunicação locais informaram que quatro dos corpos decapitados estavam pendurados na ponte pelas pernas.

Desde as primeiras horas da manhã, imagens de corpos pendurados têm circulado nas redes sociais, embora as autoridades não tenham confirmado sua autenticidade. De acordo com imagens da televisão local, os promotores removeram os corpos durante a manhã e os transportaram para o serviço médico forense em veículos oficiais. A estrada onde os corpos foram encontrados leva a Culiacán, a capital de Sinaloa e epicentro de disputas entre facções do poderoso cartel local.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com os números oficiais, o conflito entre as gangues criminosas deixou mais de 1.200 mortos e cerca de 1.400 desaparecidos. A facção dos filhos de Joaquín “Chapo” Guzmán, que está cumprindo pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, está em conflito com a de Ismael “Mayo” Zambada, outro dos fundadores da gangue criminosa que enfrenta julgamento em um tribunal de Nova York. A disputa foi desencadeada depois que Zambada foi levado em julho de 2024 aos Estados Unidos, onde foi preso, a bordo de um avião, por um dos filhos de Guzmán.

MÉXICO🇲🇽 | Mientras en la #mañanera dicen que “no pasa nada” 4 colgados sin cabeza y vagoneta con hasta 10 cuerpos aparecen en #Sinaloa, sin que las autoridades supieran cómo llegaron ahí Los cuerpos estaban a un costado de una camioneta en su interior Los cuerpos decapitados… pic.twitter.com/aoYmvOQsOd — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) June 30, 2025

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias