Ministro atribui demissão na Petrobras a necessidade de acelerar investimentos

Silveira fez questão de mencionar o respeito que mantém por Prates, seu ex-colega no Senado



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, atribuiu a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando a necessidade de acelerar o plano de investimentos da estatal. Silveira ressaltou que a decisão foi tomada com base nesse entendimento, sem personalizar a questão da Petrobras em sua figura ou na do ministro Rui Costa. Silveira fez questão de mencionar o respeito que mantém por Prates, seu ex-colega no Senado, enfatizando a importância de posturas diferentes, mas sempre com respeito mútuo. A versão da demissão relacionada à aceleração dos investimentos na estatal já circulava nos bastidores do governo, juntamente com a ideia de que Silveira e Rui Costa foram fundamentais nesse processo, após divergências e ataques desde o início do governo.

Silveira, ao falar com jornalistas na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, durante o embarque de eletricistas para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, fez uma crítica velada a Prates, ressaltando a importância do respeito à democracia e à figura do presidente Lula. O ministro foi apontado como um dos “vencedores” da demissão de Prates, ao lado de Rui Costa, e comentários nos bastidores indicam que Lula se sentiu desafiado por Prates em diversas ocasiões nos últimos meses. “Tentaram personificar em mim e no ministro Rui Costa [a demissão de Prates]. Isso não aconteceu. O presidente Lula, com 78 anos, não pode ser constrangido por nenhum de nós”, disse o ministro.

