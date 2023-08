Violência entre gangues deixa 30 mortos na capital do Haiti

Segundo órgão de Direitos Humanos, mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 17; ONU afirma que, desde o começo do ano, mais de 2,4 mil pessoas morreram no país

Richard PIERRIN / AFP Onda de violência levou quase 5 mil pessoas a abandonarem suas casas no bairro de Carrefour-Feuilles



A violência entre gangues na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, deixou mais de 30 mortos nesta quinta-feira, 17. A informação foi divulgada pela Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, que também confirmou mais de uma dezena de feridos. Um balanço provisório aponta que dois policiais estão entre os mortos. Diversas casas no bairro de Carrefour-Feuilles foram incendiadas durante os ataques. A área é considerada estratégica para as gangues, que controlam quase 80% do território da capital haitiana, que convive diariamente com crimes de sequestro, estupro, assalto à mão armada e roubos de veículos.Nos últimos dias, mais de 5 mil moradores abandonaram suas casas por causa da onda de violência, se abrigando em escolas e centros esportivos locais. Outros acabaram ficando nas ruas. As autoridades haitianas começaram a distribuir água e comida aos sobreviventes nesta quinta. Segundo Raviana Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos, a crise de segurança no país já causou 2.439 mortes desde o começo de 2023. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu a adoção de medidas urgentes para o envio de uma força multinacional que não inclua a ONU e que ajude as forças de segurança haitianas. “Os direitos humanos do povo haitiano devem ser protegidos. O sofrimento deve ser reduzido”, afirmou Türk, que visitou o país caribenho em fevereiro.

*Com informações da AFP