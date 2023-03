Visto para os EUA ficará mais caro a partir de maio; confira o novo valor

Segundo relatório da Federal Register, aumento aconteceu para cobrir os serviços consulares oferecidos; medida começa a valer a partir do dia 30 do quinto mês

Ralph/Pixabay Estados Unidos reajusta preço do visto



Entrar nos Estados Unidos vai ficar mais caro, isso porque o preço do visto aumentou. O anúncio foi feito na terça-feira, 28, pelo Departamento de Estado dos EUA, e vai entrar em vigor a partir do dia 30 de maio. A mudança vale para todas as categorias, desde quem precisa viajar a negócio ou turismo, até estudantes e intercambistas. Segundo o relatório divulgado no Federal Register o aumento aconteceu para cobrir os serviços consulares oferecidos, já que os valores atuai não estariam cobrindo a alta demanda pelos documentos. O último reajuste tinha sido em 2012 e, embora os preços possam ficar mais salgados, eles ainda estão abaixo do que foi sugerido pelo órgão no final de 2022. O valor seria de US$ 245 (R$ 1,259,10, na cotação atual). Apesar desses aumento, as taxas de isenção do requisito de residência de 2 anos para visitantes de intercâmbio será mantida em US$ 120 (R$ 614,9). Atualmente, a fila de espera para conseguir agendamento para o visto dos EUA passa de um ano e meio. No consulado de São Paulo, é necessário esperar 556 dias. O tempo de demora para solicitação pode ser conferido neste site.

Novos preços do visto para os EUA

Negócios ou turismo (B1/B2 e BCCs): US$ 185 (R$ 942)

Estudantes e intercambistas: US$ 185 (R$ 942)

Trabalhador temporário (categorias H, L, O, P, Q e R): US$ 205 (R$ 1.044)

Comércio/investidor (categoria E): US$ 315 (R$ 1.604)