Júri decide indiciar Donald Trump por caso de suborno a atriz pornô

Republicano se torna o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a responder formalmente por um crime

KAMIL KRZACZYNSKI / AFP Ex-presidente dos EUA, Donald Trump é indiciado



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado pela Justiça de Manhattan nesta quinta-feira, 30, por um caso de pagamento de suborno a uma atriz pornô. O republicano é o primeiro ex-mandatário na história do país a responder formalmente por um crime. O jornal The New York Times informou que o indiciamento será anunciado nos próximos dias. A advogada de Trump, inclusive, disse nas redes sociais que já foi avisada sobre o caso. O ex-presidente americano é acusado de ter pago US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil) pelo silêncio da atriz e diretora de filmes pornô Stormy Daniels. Segundo a acusação, o dinheiro foi “maquiado” por um dos advogados do republicano. O indiciamento foi aprovado por um júri popular que não tem o poder de condenar ou absolver alguém. No entanto, as provas apresentadas por um promotor são analisadas e o júri determina se existe evidência para seguir com o processo criminal. No caso do ex-presidente dos Estados Unidos, os membros dessa instância avaliaram que o material tem evidências e que Trump deve responder a Justiça. O ex-presidente criticou o indiciamento, denunciando “perseguição política e interferência eleitoral” no pleito de 2024. Há meses realizando comícios eleitorais, o republicano aspira concorrer novamente à Casa Branca. “Tenho certeza de que esta caça às bruxas vai se voltar violentamente contra Joe Biden”, garantiu Trump em comunicado. O caso pode manchar a imagem do ex-presidente, já que ele não estará impedido de disputar as eleições. Nos Estados Unidos não tem uma lei semelhante à Ficha Limpa, por exemplo, que no Brasil impede a candidatura de pessoas que foram condenadas, que tiveram o mandato cassado ou que renunciaram para evitar a cassação.