Von der Leyen reforça compromisso da Europa em ser primeiro continente a neutralizar carbono

Durante fala em Conferência da ONU, presidente da Comissão Europeia também convocou líderes mundiais para ‘fazerem tudo o que for necessário para limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC’

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ União Europeia, Ursula Von Der Leyen



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou o compromisso do continente Europeu ser o primeiro a neutralizar a emissão de gases do efeito estufa. A afirmação foi dada pela líder durante sua fala na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP-26, que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia, nesta semana. “Convoco os líderes mundiais a fazerem tudo o que for necessário para limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC”, afirmou Von der Leyen. A presidente da Comissão também defendeu o estabelecimento de ambições “mais fortes” e saiu em defesa do mercado de carbono. “Precisamos precificar o carbono. A natureza não pode pagar mais esse preço”, afirmou. Por sua vez, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, disse que a humanidade precisa reverter as tendências atuais e que, “para isso, precisamos mudar o nosso paradigma de prosperidade”.

*Com informações do Estadão Conteúdo