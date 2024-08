Voo de Coreia do Sul para a Mongólia sofre com turbulência extrema e fere 14 pessoas

Por conta dos diversos incidentes com turbulências, o Lamén, comida típica asiática, saiu do menu da Korean Air. Na Coreia do Sul, o consumo de macarrão instantâneo faz parte do dia a dia da população, mas a partir do dia 15 de agosto, quem viajar na classe econômica da Korean Air não poderá mais ter essa opção. A empresa, que servia de forma gratuita o alimento a todos os passageiros decidiu tirá-los do menu por causa do aumento de incidentes causados por turbulências. Apenas a classe executiva e a primeira classe continuarão tendo acesso.