Voo despenca mais de 300 metros durante turbulência nos EUA e deixa ao menos sete pessoas feridas

Camila Alves, modelo brasileira, estava na aeronave e relatou que ‘tudo voava para toda parte’, mas que ‘graças a Deus todo mundo ficou bem’

Reprodução/Twitter/@fl360aero e Reprodução/Twitter/@FlightModeblog/@strykerfedhel Voo da Lufthansa despenca 300 metros após 90 minutos de decolagem



Os passageiros do voo 469 da empresa Lufthansa passaram por um momento de tensão na última quinta-feira, 2. A aeronave sofreu uma turbulência após atravessas uma tempestade e despencou mais de 1.000 pés (cerca de 300 metros) e ao menos setes pessoas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. O voo que inicialmente tinha inicialmente o trajeto de Austin, nos Estados Unidos, para Frankfurt, na Alemanha, precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, no estado da Virgínia, segundo o porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Michael Cabbage. 172 pessoas estavam a borda do avião, entre eles a modelo brasileira Camila Alves que compartilhou nas redes sociais o momento de tensão. “Tudo estava voando para toda parte. Respeitando a privacidade das pessoas ao meu redor, só vou mostrar isso, mas o avião estava um CAOS e a turbulência continuava chegando”, escreveu. “Graças a Deus todo mundo ficou bem”, acrescentou. Em entrevista a agência Associated Press, a passageira Susan Zimmerman, de 34 anos, falou que “parecida que o fundo havia caído para baixo. Tudo estava flutuando. Por um momento você não tem peso”. Na hora que a turbulência aconteceu – 90 minutos após a decolagem – estava sendo realizado o serviço de refeições. Em comunicado, a empresa informou que os passageiros receberam atendimento médico após o pouso não programado.

New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp — Tom Lynch (@TomLynch_) March 2, 2023