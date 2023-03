Caso de vaca louca atípico: governo tenta reunião com a China para retomar exportações

Ministro Carlos Fávaro espera que encontro virtual ocorra até terça-feira

wirestock/Freepik Análise laboratorial confirmou que caso de vaca louca registrado no Pará é atípico



O resultado da análise do laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal, no Canadá, confirmou que o caso de vaca louca registrado no Pará é atípico. O laudo oficial está em elaboração e deverá ser enviado ainda hoje pelo laboratório. O governo federal já informou as autoridades chinesas e solicitou uma reunião, já que o país é o principal destino das exportações de carne bovina do Brasil. Desde 23 de fevereiro, o Brasil suspendeu os envios do produto ao país asiático à espera da contraprova do exame internacional. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nos informou que no início da próxima semana começarão as tratativas para retomada dos embarques.

“O resultado da análise do laboratório canadense já está no sistema, já está comunicado o GACC [Administração Geral de Alfândegas da China], comunicada a Organização de Saúde Animal e agora é aguardar eles estudarem todas as informações. Nós já estamos solicitando reunião virtual, acreditamos que pode acontecer na terça-feira, para trabalharmos o desembargo”, disse o ministro. O caso atípico de vaca louca ocorre de forma espontânea, normalmente em animais mais velhos, e não há risco para o consumidor de carne bovina. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil possui risco insignificante para a doença.

