Vulcão adormecido entra em erupção perto da capital da Islândia e atrai mais de mil curiosos

Espectadores andaram por cerca de 90 minutos para poder observar o fenômeno; autoridades pedem para que as pessoas não visitem a área até que uma avaliação seja feita

Jeremie RICHARD / AFP As pessoas olham para a lava em erupção e fluindo na cena do vulcão recém-erupcionado em Grindavik, Islândia



Um vulcão que há oito meses foi dado como adormecido entrou em erupção na quarta-feira, 3, nos arredores de Reykjavik, capital da Islândia, informou o Instituto Meteorológico deste país nórdico. “Começou uma erupção perto de Fagradalsfjall. A localização exata ainda não foi confirmada”, tuitou o Instituto Meteorológico, que rastreia a atividade sísmica. A erupção começou no Vale Meradalir e ocorreu a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, perto do monte Fagradalsfjall, no sudoeste da Islândia, onde em 2021 um vulcão esteve em erupção durante seis meses. Mais de 1.800 curiosos foram até o local para presenciar o fenômeno, segundo as autoridades islandesas. Para chegar na região, que fica em uma área de difícil acesso, é preciso realizar uma caminhada de 90 minutos para ver de perto a erupção vulcânica. Apesar do pedido das autoridades para que as pessoas não visitassem a área antes de uma avaliação de risco, os espectadores caminhavam para o local na manhã desta quinta.

O instituto meteorológico da Islândia estima que um comprimento da rachadura em 360 metros, com jatos de lava atingindo entre 10 e 15 metros. Apesar de não haver coluna de cinzas, o Instituto advertiu que “é possível que se detecte contaminação, devido à emissão de gases”. O fluxo de lava nas primeiras horas da erupção foi calculado em 32 m³ por segundo, segundo medições feitas por cientistas do Instituto de Ciências da Terra, três horas e meia após o início da atividade vulcânica. Isso é de quatro a cinco vezes mais do que no início da erupção de 2021. “A erupção atual é muito mais poderosa”, observou o instituto no Facebook. Segundo a mesma fonte, a lava desta nova erupção cobre uma área de aproximadamente 74 mil metros quadrados. O Monte Fagradalsfjall pertence ao sistema vulcânico Krysuvik da Península de Reykjanes. A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa.

*Com informações da AFP