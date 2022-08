Estrela do basquete, Brittney Griner é sentenciada a 9 anos de prisão na Rússia por tráfico de drogas

Durante a sessão, a atleta de 31 anos alegou que usa a droga com fins medicinais, para tratar de suas lesões crônicas

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/EFE/EPA - 27/07/2022 Brittney Griner foi sentenciada a 9 anos de prisão



Campeã olímpica duas vezes com a seleção de basquete dos Estados Unidos e estrela da WNBA, Brittney Griner foi sentenciada a nove anos de prisão pela justiça russa, na manhã desta quinta-feira, 4. Depois de um longo julgamento, a jogadora foi punida praticamente com a pena máxima por tráfico de drogas – a atleta foi flagrada carregando maconha no país russo. Durante a sessão, a atleta de 31 anos alegou que usa a droga com fins medicinais, para tratar de suas lesões crônicas. “Eu cometi um erro honesto. E espero que, pelas suas leis, não acabe com a minha vida aqui”, disse. Já a defesa de Brittney protestou contra a decisão e afirmou que irá recorrer. “Nós estamos muito desapontados com o veredito. Como advogados, nós acreditamos que a corte deve ser justa com todos, independentemente da nacionalidade. A corte ignorou completamente todas as evidências da defesa e, o mais importante, a declaração de culpa”, completou.

Brittney Griner foi presa pelo Departamento Federal de Alfândega da Rússia em 5 de março de 2022, pouco antes do país invadir a vizinha Ucrânia e começar uma guerra. Na ocasião, a estrela da WNBA foi flagrada portando um derivado de maconha em forma líquida, algo que é autorizado em quase todo território dos EUA, mas proibido na Rússia. Atleta do Phoenix Mercury, a norte-americana também defende o Ekaterinburg, time da Liga Russa, nos momentos de folga do campeonato estadunidense. Da prisão, Griner chegou a escrever uma carta pedindo ajuda do presidente Joe Biden. Sem obter sucesso, a estrela do basquete terá de cumprir a pena em uma colônia penal na Rússia.