‘Vulcão de gelo’ que jorra vapor surge no inverno do Cazaquistão; veja vídeo

A estrutura de 15 metros de altura se formou sobre uma nascente subterrânea, que expele jatos d’água que congelam quase instantaneamente no ar

Reprodução Youtube RT A rara formação natural tem chamado atenção da população do Cazaquistão, que viaja exclusivamente para conhecer o vulcão de gelo



A região de Almaty, no Cazaquistão, está coberta por uma grossa camada de neve, mas as condições climáticas extremas não estão impedindo milhares de pessoas de visitarem o “vulcão de gelo” de 15 metros de altura que surgiu no local neste inverno. A estrutura se formou sobre uma nascente subterrânea, que expele jatos d’água que congelam quase instantaneamente e vão aumentando o tamanho do cone. Visualmente, o efeito é parecido com a fumaça expelida de um vulcão cheio de lava. A atração está localizada entre os vilarejos de Kegan e Shrganak, a poucos horas da capital Nur-Sultan. Em fevereiro de 2020, estruturas semelhantes foram descobertas por um meteorologista perto do Lago Michigan, nos Estados Unidos. Veja fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais por visitantes do vulcão de gelo do Cazaquistão: