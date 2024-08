Vulcão entra em erupção na Rússia após terremoto

Shiveluch começou a expelir cinzas logo após um tremor de magnitude 7 atingir a costa leste de Kamchatka na manhã de domingo (18)

Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção, expelindo plumas de cinzas a 5 quilômetros de altura no céu sobre a península de Kamchatka, no extremo leste, e desencadeando brevemente um alerta de “código vermelho” para aeronaves. O vulcão Shiveluch começou a expelir cinzas logo após um terremoto de magnitude 7 atingir a costa leste de Kamchatka na manhã de domingo (18), de acordo com vulcanologistas da Academia Russa de Ciências. Eles alertaram que outro terremoto, ainda mais potente, pode estar a caminho. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia da academia divulgou um vídeo mostrando a nuvem de cinzas sobre o Shiveluch, que se estendeu por mais de 490 quilômetros a leste e sudeste do vulcão.

O vulcão Ebeko, localizado nas Ilhas Curilas, também expeliu cinzas a 2,5 quilômetros de altura, segundo o instituto. Não foi dito explicitamente se o terremoto desencadeou as erupções. Um alerta de nuvem de cinzas “código vermelho” colocou brevemente todas as aeronaves da área em alerta, relatou a Equipe de Resposta à Erupção Vulcânica de Kamchatka. Um relatório separado no domingo, divulgado pela agência oficial Tass, disse que nenhum voo comercial foi interrompido e não houve danos à infraestrutura de aviação.

Os tremores na área podem ser um prelúdio para um terremoto ainda mais forte no sudeste de Kamchatka, alertaram cientistas russos. O Instituto de Vulcanologia disse que um possível segundo terremoto pode ocorrer “dentro de 24 horas” com uma magnitude próxima de 9. Não houve relatos imediatos de feridos devido ao terremoto de domingo, que ocorreu a uma profundidade de 6 quilômetros sob o leito do mar, com o epicentro 108 quilômetros a sudeste da cidade mais próxima, segundo autoridades de emergência russas.

Meios de comunicação russos citaram moradores de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade portuária de mais de 181 mil pessoas que fica do outro lado de uma baía de uma importante base submarina russa, relatando alguns dos tremores mais fortes “em muito tempo”. Em 4 de novembro de 1952, um terremoto de magnitude 9 em Kamchatka causou danos, mas nenhuma morte foi relatada, apesar de ter provocado ondas de 9,1 metros no Havaí.

