Vulcão entra em erupção no Japão e moradores são evacuados; veja vídeo

Localizado na província de Kagoshima, o vulcão Sakurajima entrou em erupção neste domingo, 24; agência emitiu alerta máximo para saída de 600 moradores da região

Reprodução / Twitter @nhk_news Vulcão Sakurajima entra em erupção no Japão



Um vulcão entrou em erupção no sudoeste do Japão neste domingo, 24. A informação foi anunciada pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), que elevou o alerta para nível máximo e pede aos cidadãos que a região seja evacuada, reforçando o risco de rochas se desprenderem nas próximas horas. Localizado na província de Kagoshima, o vulcão Sakurajima entrou em erupção às 20h05 no horário local – às 8h05 de Brasília – e as pedras soltas foram jogadas até 2,5 quilômetros de distância. Até o momento, não há relatos imediatos de feridos. Ao todo, 600 pessoas vivem em uma raio de quatro quilômetros ao redor do vulcão, considerado um dos mais ativos do Japão. O país está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico e possui 110 vulcões ativos em seu território. A aproximação da cratera Sakurajima está proibida desde 2016.

*Com EFE