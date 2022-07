Dezenas de tartarugas marinhas protegidas são mortas a facadas no Japão

Pescador confessou o assassinato e disse que fez isso com a intenção ‘soltá-las com mais facilidade’ após ficarem presas em sua rede

Pixabay/Jacqueline van Rossum Pescador admitiu que foi o responsável pelo atentado contra as tartarugas



Dezenas de tartarugas marinhas verdes, que era uma espécie protegida, foram esfaqueadas até a morte na ilha Kumejima, no sul do Japão, informara as fontes oficiais. “Foi uma cena dantesca”, disse à Yoshimitsu Tsukakoshi, membro de uma organização de conservação de tartarugas marinhas. “As tartarugas marinhas são criaturas gentis e fogem quando os humanos se aproximam demais”, acrescentou. “Não consigo acreditar que uma coisa dessas possa acontecer no nosso tempo”, continuou ele. Entre 30 e 50 tartarugas marinhas verdes foram encontradas mortas ou moribundas no dia 14 de julho, com marcas de facadas especificamente em seus pescoços. Um pescador admitiu ter sido o responsável por esfaquear os animais. De acordo com Yuji Tabata, diretor da cooperativa de pesca local, o agressor, cuja identidade não foi revelada, alegou ter libertado muitas das tartarugas presas em suas redes, mas depois começou a esfaqueá-las na tentativa de enfraquecê-las e soltá-las com mais facilidade. “Ele disse que nunca tinha visto tantas tartarugas em suas redes. Agora se arrepende” de seu ato, disse Tabata. O pescador declarou que se sentia em perigo.

*Com informações da AFP