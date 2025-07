Vulcão na Islândia entra em erupção pela nona vez desde 2023

Fissura principal se estende ao longo de 2,4 quilômetros e uma segunda, menor, se abriu em 500 metros, informou a agência meteorológica nas primeiras horas da tarde

Um vulcão na Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção, nesta quarta-feira (16), pela nona vez desde o final de 2023, anunciaram as autoridades. Imagens de vídeo ao vivo mostram lava escapando de uma fissura no solo. A erupção começou pouco antes de 01h (no horário de Brasília), informou o Escritório Meteorológico da Islândia. A fissura principal se estende ao longo de 2,4 quilômetros e uma segunda, menor, se abriu em 500 metros, informou a agência meteorológica nas primeiras horas da tarde. Os vulcões da península não registravam erupções há 800 anos, até março de 2021, quando começou um período de maior atividade sísmica. Os vulcanólogos consideram que a atividade vulcânica na região entrou em uma nova era. Segunda a rede RUV, esta última erupção não tem impacto nos voos internacionais.

Os habitantes da península de Reykjanes foram solicitados a permanecer em suas casas devido à poluição do ar. A aldeia pesqueira de Grindavík, a mais próxima da erupção, foi evacuada, assim como o famoso local da Lagoa Azul. A maioria dos 4 mil habitantes de Grindavik foi retirada no final de 2023, pouco antes da primeira erupção vulcânica na região. Desde então, quase todas as casas foram vendidas ao Estado e a uma grande parte dos residentes foi embora. Em 2010, uma erupção vulcânica em outra região da Islândia causou um caos no transporte mundial, já que as cinzas lançadas na atmosfera obrigaram o fechamento do espaço aéreo na Europa.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, mais do que qualquer outro país europeu. Está situada sobre a dorsal mesoatlântica, uma falha no fundo oceânico que separa as placas tectônicas euroasiática e norte-americana, o que provoca terremotos e erupções vulcânicas.

*Com informação da AFP

Publicado por Sarah Paula