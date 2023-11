Xi Jinping diz não querer ‘guerra fria ou quente’ com os EUA e cogita retomar ‘diplomacia do panda’

Declaração do líder chinês ocorreu após reunião com empresários estadunidenses, num evento em San Francisco, na Califórnia

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Joe Biden (D), e o presidente da China, Xi Jinping, caminham juntos após uma reunião durante a semana dos líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC)



Xi Jinping, presidente da China, prometeu paz aos Estados Unidos. Após o encontro com Joe Biden, o líder chinês afirmou que não entrará em conflito, seja direto ou indireto, com a potência norte-americana. “Não estamos buscando esferas de influência, e não travaremos uma guerra, fria ou quente, com ninguém”, disse, após se reunir com empresários estadunidenses, num evento em San Francisco, na Califórnia, onde está sendo realizado o encontro anual da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico). Em discurso, Xi ainda cogitou retomar a “diplomacia do panda” com os EUA. A China vem utilizando a “diplomacia do panda” desde 1972, quando os primeiros animais chegaram aos Estados Unidos como presente depois da histórica visita do então presidente Richard Nixon à nação governada pelo Partido Comunista.

Apesar disso, as relações tensas entre as superpotências rivais nos últimos anos fizeram Pequim levar alguns dos pandas de volta para casa. Uma espécie de “chamado para consultas”, como ocorre com os embaixadores quando há desencontros diplomáticos. “Me disseram que muitos americanos, especialmente as crianças, não queriam que os pandas fossem embora e até foram ao zoológico para vê-los e se despedir deles”, comentou Xi. “Também fiquei sabendo que o Zoológico de San Diego e a população da Califórnia estão ansiosos para dar as boas-vindas aos pandas. Estamos dispostos a continuar nossa cooperação com os Estados Unidos na conservação do panda e fazer tudo que for possível para satisfazer os desejos dos californianos e aprofundar os laços de amizade entre nossos dois povos”, acrescentou.

*Com informações da AFP