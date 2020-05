Mark Schiefelbein/EFE Xi Jinping é o atual presidente da China



Acusada pelo governo americano de Donald Trump de ter demorado a reagir, a China prometeu nesta segunda-feira (18), por meio do presidente Xi Jinping, compartilhar uma eventual vacina e alocar 2 bilhões de dólares para a luta global contra a Covid-19.

Em uma mensagem de vídeo transmitida em Genebra por ocasião da 73ª Assembleia Mundial da Saúde, o homem forte de Pequim refutou as acusações dos Estados Unidos e assegurou que o país asiático “sempre” mostrou “transparência” e “responsabilidade” diante da pandemia, compartilhando informações com a OMS e outros países em tempo hábil.

Xi Jinping prometeu que qualquer eventual vacina desenvolvida pela China se tornará um “bem público global”, acessível e disponível nos países em desenvolvimento. Segundo ele, cinco vacinas experimentais desenvolvidas pelo país já começaram a ser testadas em seres humanos.

O presidente também disse que a China contribuirá com US$ 2 bilhões (R$ 11,52 bilhões) para a luta global contra a Covid-19, especialmente nos países em desenvolvimento. “A China trabalhará com os membros do G20 para implementar a iniciativa de alívio da dívida para os países mais pobres”, explicou.

Por fim, ele propôs tornar o país, em colaboração com a ONU, uma “plataforma logística e um armazém” humanitário de emergência, com o objetivo de facilitar o fornecimento de equipamentos contra o novo coronavírus em todo o mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo