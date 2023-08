Zelensky acusa Lula de ‘coincidir com narrativas’ de Putin

Presidente ucraniano acusou o político russo de manipulação e disse esperar que o brasileiro ‘tenha uma opinião própria’

EFE/EPA/FILIP SINGER Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursa durante o concerto #UkraineNato33 para a Ucrânia na Praça Lukiskes durante a cúpula da OTAN em Vilnius, Lituânia,



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “coincidir com as narrativas” de Vladimir Putin. A fala acontece após o líder brasileiro afirmar que nem Rússia, nem Ucrânia querem a paz, “enquanto ainda há pessoas morrendo”. “Não sei por que é que (Lula) tem de coincidir com as narrativas de Putin”, disse Zelensky durante conversa com jornalistas em Kiev, depois de ser questionado sobre as declarações feitas pelo presidente brasileiro nesta semana. O ucraniano disse ainda que Putin “não é diferente de nenhum colonizador”, ressaltando que o russo “mente e manipula constantemente” e “está matando crianças e estuprando mulheres”. “Espero que ele (Lula) tenha uma opinião própria. Não creio que seja necessário que os seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin. Para ser honesto, se o presidente Lula quiser me dizer alguma coisa, que se sente e me diga. Pensei que ele tivesse uma compreensão mais ampla do mundo”, disparou Zelensky, reiterando que declarações como as do mandatário brasileiro “não ajudam a trazer a paz”.

*Com informações da EFE