‘Lula 3 acerta quando copia e erra quando inventa’, diz Ciro Nogueira

Senador pelo Piauí disse que ainda que ‘as coisas certas não são novas e as coisas novas não são certas’

Edilson Rodrigues/Agência Senado À bancada, senador Ciro Nogueira (PP-PI)



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) fez novas críticas públicas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no Twitter, o parlamentar disse que a gestão do petista “acerta quando copia e erra quando inventa”, mas sem detalhar ao que estaria se referindo. “Resumo até aqui: Lula 3 fez muitas coisas certas e muitas coisas novas. O problema é que as coisas certas não são novas e as coisas novas não são certas. Lula 3 acerta quando copia e erra quando inventa. Era Marx quem dizia: ‘A história se repete, a primeira vez como tragédia, e a segunda como farsa'”, escreveu Ciro Nogueira no sábado, 5. O episódio marca novas críticas do ex-ministro do governo Bolsonaro, que no passado foi aliado dos petistas. Em outros momentos, ele já afirmou que o terceiro mandato de Lula seria o “governo do xará”: “Mesmo nome, mas nada a ver”; disse que “o vinho virou vinagre” e chamou o chefe do Executivo de “Robin Hood às avessas”.