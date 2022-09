Zelensky acusa Rússia de ‘tortura’ contra população e compara cidade libertada em Kharkiv com Bucha

Ucranianos foram encontrados enterrados em valas comuns em Izium, mas presidente do país afirmou que ‘é prematuro adiantar números’

Gleb Garanich/Reuters Cemitério improvisado na cidade ucraniana de Izium



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de tortura neste sábado, 17, e comparou a situação revelada até agora em Izium, uma das cidades libertadas da região de Kharkiv, com a qual seus soldados se depararam em Bucha após a retirada das tropas russas. “É prematuro adiantar números sobre as pessoas que foram enterradas ali. As investigações ainda estão em andamento”, disse o governante ucraniano, em mensagem transmitida por vídeo, segundo o portal Ukrinform. No entanto, segundo Zelensky, “há indícios claros de tortura, maus tratos e humilhação da população”. O presidente ucraniano também afirma que soldados russos que estavam nas proximidades daquele local dispararam contra sepulturas “simplesmente por diversão”. Até agora, cerca de 440 fossas foram localizadas nas proximidades de Izium.

Segundo Zelensky, as tropas russas teriam incorrido ali em “atrocidades” comparáveis ​​às reveladas em Bucha, a cidade nos arredores de Kiev onde, em abril, foram encontrados centenas de corpos de civis com sinais de tortura e aparentemente executados. Apoiada por uma comissão da ONU e investigadores internacionais, a Ucrânia acusa Moscou de crimes de guerra na cidade localizada nos arredores de sua capital. Dez câmaras de tortura foram descobertas nos territórios de Kharkiv: seis delas na cidade de Izium, outras duas na cidade de Balaklia, uma na aldeia de Hrakovo, no distrito de Chuhuiv, e uma na cidade de Vovchansk.

*Com informações da EFE