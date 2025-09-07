Jovem Pan > Notícias > Mundo > Zelensky afirma que ataque aéreo russo deixou 4 mortos e 44 feridos

Zelensky afirma que ataque aéreo russo deixou 4 mortos e 44 feridos

Duas pessoas morreram na capital Kiev, entre elas uma mulher e um bebê, segundo autoridades de emergência ucranianas; outras 20 ficaram feridas

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 13h45
  • BlueSky
EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Ataques russos atingem cidade de Kiev Segundo as autoridades de emergência e locais de Kiev, apenas na capital ucraniana, duas pessoas morreram, entre elas uma mulher e um bebê

O ataque aéreo russo da madrugada deste domingo (7), o maior desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, deixou no total quatro mortos e 44 feridos em todo o país, segundo afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano informou o número total de vítimas em uma mensagem em suas redes sociais após conversar por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Segundo as autoridades de emergência e locais de Kiev, a cidade mais afetada pelo bombardeio russo, apenas na capital ucraniana, duas pessoas morreram, entre elas uma mulher e um bebê, e outras 20 ficaram feridas. Além de Kiev, onde mísseis ou drones atingiram pela primeira vez a sede do governo ucraniano, a Rússia bombardeou Odessa (sul), Zaporizhzhya (sudeste), Kremenchuk (centro), Krivoy Rog (leste), Dnipropetrovsk (leste) e Sumy (nordeste).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O chefe de Estado ucraniano disse que coordenou com Macron os esforços diplomáticos, os próximos passos e os contatos com os parceiros para garantir uma resposta adequada. Além disso, assegurou que a Ucrânia prepara, junto com a França, novas medidas para reforçar sua defesa.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Zelensky pede mais sanções a Trump após novo ataque massivo da Rússia
Rússia marca novo recorde de drones lançados contra a Ucrânia e ataca sede do governo em Kiev
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >