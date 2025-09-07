Zelensky pede mais sanções a Trump após novo ataque massivo da Rússia

Presidente ucraniano também pediu a implementação de ‘tudo o que foi acordado em Paris’, onde, nesta semana, 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança ao país quando houver um cessar-fogo sustentável ou um acordo de paz

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Na noite passada, a Rússia atacou várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, com um novo recorde de drones



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que o ataque massivo da Rússia durante a noite contra o país é um “crime consciente e uma extensão da guerra” por parte do Kremlin, e pediu aos Estados Unidos que finalmente imponham novas sanções contra Moscou e aos outros parceiros que implementem as garantias de segurança pactuadas em Paris. “Esses assassinatos, agora, quando a verdadeira diplomacia poderia ter começado há muito tempo, são um crime consciente e uma extensão da guerra”, disse Zelensky em sua conta no Telegram, em referência às pelo menos duas mortes que o ataque russo causou na capital, Kiev, onde pela primeira vez a sede do governo sofreu danos em sua estrutura.

“Não é a primeira vez que se diz em Washington que haverá sanções por se recusar a dialogar”, ressaltou o chefe de Estado ucraniano, em uma crítica velada ao presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou a Rússia em várias ocasiões com novas restrições em caso de recusa a negociar a paz e continuar os ataques contra civis, mas que até agora não tomou a iniciativa.

Zelensky também pediu a implementação de “tudo o que foi acordado em Paris”, onde, nesta semana, 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia quando houver um cessar-fogo sustentável ou um acordo de paz, que incluem uma missão internacional de tropas e o reforço do Exército ucraniano, entre outras medidas.

“Devemos implementar tudo o que foi acordado em Paris. Também esperamos a realização de todos os acordos para fortalecer nossa defesa aérea. Cada sistema adicional salva-vidas civis desses ataques vis”, enfatizou. Zelensky afirmou ainda que “o mundo pode forçar os criminosos do Kremlin a parar de matar, só é preciso vontade política”.

Na noite passada, a Rússia atacou várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, com um novo recorde de drones – mais de 800 – e 13 mísseis, quatro deles balísticos. Pelo menos duas pessoas, incluindo uma criança, morreram e outras 20 ficaram feridas, de acordo com informações atualizadas do chefe da Administração Militar da cidade, Timor Tkachenko.

Além disso, a sede principal do governo ucraniano foi danificada pela primeira vez, embora ainda não se saiba se foi por um bombardeio deliberado da Rússia contra o prédio onde os ministros e a primeira-ministra da Ucrânia se reúnem ou se foi o resultado da queda de fragmentos de mísseis ou drones derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas.

Também foram atacadas Odessa (sul), Zaporizhzhya (sul), Kremenchuk (centro), Krivoy Rog (leste), cidade natal de Zelensky, e Dnipropetrovsk (leste).

*Com informações da EFE

