Zelensky celebra primeiro ‘passo concreto’ para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo

26 países concordaram em estar presentes em terra, mar e ar para garantir a segurança do país em um hipotético acordo com a Rússia

  04/09/2025 14h05
EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT Zelensky "Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto tão sério", disse o presidente ucraniano

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comemorou nesta quinta-feira (4) o compromisso de 26 países de enviar tropas para a Ucrânia ou estar presentes em terra, mar e ar para garantir a segurança da Ucrânia após um hipotético cessar-fogo com a Rússia. “Vinte e seis países concordaram em fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto tão sério”, declarou o presidente ucraniano em Paris.

*Com informações da AFP
