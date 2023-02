Zelensky diz que Rússia prepara nova ofensiva na guerra na Ucrânia

Países se preparam para um novo combate há meses; guerra vai completar um ano no fim deste mês

ANATOLII STEPANOV / AFP Rússia faz ataques para tomar conta da região de Donbas, no leste da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a Rússia está prestes a iniciar uma nova ofensiva. Enquanto os ucranianos recebem armas pesadas de aliados ocidentais para recuperar o território ocupado, Moscou intensifica os ataques na frente oriental. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia se preparam para um novo combate há meses. Os russos, no momento, pretendem tomar conta da região de Donbas, no leste do país europeu. Já a atual missão da Ucrânia é conseguir expulsar as tropas russas de Kiev e retomar o controle da capital. Autoridades ucranianas dizem que os combates devem se intensificar entre fevereiro e março. “Estamos às vésperas de uma fase muito ativa”, comentou Andri Yusov, que representa o departamento de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. A guerra na Ucrânia vai completar um ano no próximo dia 24. A inteligência ucraniana estima que a Rússia tenha agora mais de 320 mil soldados no país – aproximadamente o dobro do tamanho da força de invasão inicial de Moscou. Autoridades ocidentais e analistas militares disseram que Moscou também tem de 150 mil a 250 mil soldados na reserva, treinando ou sendo posicionados dentro da Rússia para se juntarem à luta a qualquer momento.

*Com informações do Estadão.